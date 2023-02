Økonomi Det går for godt i europæisk økonomi: Det kan tvinge ECB ud i flere rentehop

Europa står i en paradoksal situation: På den ene side kan vi glæde os over, at vores økonomi er stærk trods megen krisesnak. På den anden side er det et problem, fordi det holder liv i inflationen og kan tvinge ECB til at hæve renten endnu mere i 2023. Sådan lyder vurderingen fra flere økonomer forud for torsdagens rentemøde i centralbanken

Pernille Henneberg (t.v.) er cheføkonom i Velliv, Tina Winther Frandsen (i.m.) er chefanalytiker i Jyske Bank, mens Piet Haines Christiansen (t.h.) er chefanalytiker i Danske Bank. De følger alle Den Europæiske Centralbank (ECB) tæt. Illustration: Aslak Kelkka. Originalfotos: Simon Fals og PR-foto