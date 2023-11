Økonomi Bank of England holder renten i ro

Det er for tidligt at tænke på rentedyk, mener britisk centralbankchef. Der er stadig et stykke vej, før inflationskampen er vundet

Andrew Bailey står i spidsen for den britiske centralbank. Arkivfoto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix