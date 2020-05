Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Efter at have sikret deres virksomheder, begynder mange ledelser nu at kigge efter muligheder og opkøb, mener Deloittes nordiske direktør

Små to måneder er der gået, siden Danmark blev lukket delvist ned af en virus, ingen havde forudset følgerne af. Og som direktør for den nordiske del af revisor- og rådgivningsgiganten Deloitte har...