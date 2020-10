De hårdest ramte brancher smider regeringens hjælpeordning i skraldespanden: “Ligeså taknemmelig som jeg var for hjælpen i foråret, ligeså frustreret er jeg over, at denne ordning er ubrugelig for os. For det er den”

Hoteller, restauranter og små virksomheder. Dem, som har mest brug for hjælp, må kassere delejobordningen. Hummelgaard er dog klar til at justere

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Meget færre end forventet har brugt regeringens hjælpende hånd til coronaramte virksomheder i form af en delejobordning. Her, over en måned efter, at ordningen blev rullet ud, er 4636 ansatte i den...