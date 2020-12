0,08 procent af danskerne fik første skud coronavaccine på førstedagen. Både ældre og unge fik et stik.

4788 personer har fra søndag til mandag morgen modtaget den første af to doser coronavaccine. Det svarer til, at 0,08 procent af befolkningen nu er i gang med at blive vaccineret.Det viser en ny da...