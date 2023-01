Økonomi Danske Bank: Rentedyk i 2023 er overgjort – fredag kan blive en øjenåbner

Fredag bør økonomerne holde et vågent øje med kerneinflationen, for hvis den tager et hop, kan det sende renterne i vejret, spår chefanalytiker

Chefanalytiker i Danske Bank Piet Haines Christiansen mener, at det er "mejslet i sten", at ECB hæver renten med 0,5 procentpoint på det næste rentemøde i begyndelsen af februar. Arkivfoto: Simon Fals