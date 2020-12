Danske Bank: Forbruget dykkede allerede inden ny nedlukning af Danmark

Danskerne holdt igen med både restaurantbesøg og indkøb af tøj, sko og kosmetik efter regeringen i sidste uge indførte nye restriktioner – den udvikling vil forstærkes efter torsdagens nedlukning af blandt andet storcentre, mener privatøkonom

Allerede inden den nye nedlukning af blandt andet storcentre, der træder i kraft torsdag, har danskerne skruet ned for sine indkøb.Det viser nye tal for forbrug via dankort og Mobilepay hos kunder ...