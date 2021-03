Corydon: "Mange sammenligner den grønne omstilling med de helt store ting i historien som månelandingen. Men lige så snart, det bliver konkret, så bliver det så teknisk, så man næsten er ved at dø af kedsomhed"

Podcast: I skåltaler er klimakampen blandt de vigtigste politiske dagsordener. Men i dagligdagen ser alle partier gennem fingre med, at regeringen ikke virker til at ville levere på klimaet. Vælgerne udviser heller ikke tegn på at skifte hest som følge af en svag klimapolitik. Der tegner et mere og mere klart paradoks, mener Børsens lederskribenter.

Økonomi Eksklusivt for kunder