Finansministeriet skønner, at de nuværende restriktioner koster økonomien ti milliarder kroner hver måned

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

De nuværende restriktioner for at inddæmme covid-19 påvirker dansk økonomi negativt med ti milliarder kroner om måneden.Det svarer til cirka 13,5 millioner kroner i timen. Det fremgår af et notat f...