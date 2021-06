Cheføkonom: Eurolandene presser ECB's Lagarde til at fortsætte sine enorme obligationsopkøb – frygt for, at ECB “trykker for længe på speederen”

ECB's lempelige pengepolitik fortsætter i højt tempo – cheføkonom er nervøs for, at ECB “trykker for længe på speederen”

Økonomi Eksklusivt for kunder