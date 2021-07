Holger Schmieding, Berenberg Bank om ECB's nye pengepolitik – det første rentehop væk fra -0,50 pct. om fire år

Låntagere har ingen grund til at frygte for, at ECB sætter gang i renteforhøjelser hverken i år eller de to efterfølgende år.Uanset et budskab om, at “opsvinget er på sporet,” og at der er “udsigt ...