Udbuddet af boliger til salg falder for første gang i seks måneder. Det er en streg i regningen for boligkøberne, siger flere økonomer

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Hvad der er godt nyt for boligsælgerne, er meget sjældent godt nyt for boligkøberne.Nye tal fra Boligsiden.dk viser, at udbuddet af ejerboliger er faldet i august. Samlet faldt udbuddet af huse, ej...