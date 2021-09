Bankernes økonomer advarer om, at et indgreb kunne sætte gang i en negativ spiral på boligmarkedet

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Selvom Det Systemiske Risikoråd i juni anbefalede regeringen at droppe afdragsfrie lån til boligejere med en belåningsgrad over 60 pct., har erhvervsminister Simon Kollerup (S) tirsdag afvist at fø...