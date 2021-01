Bocian: Massetest og et effektivt vaccineprogram kan mindske krisen

Der er ingen tvivl om, at året 2021 rent økonomisk starter i skyggen af coronakrisen. Et fortsat højt smittetryk, et rekordhøjt antal indlæggelser og den nye engelske coronamutation gør endda, at der desværre næppe umiddelbart er udsigt til, at restriktionerne udløber 17. januar, som det jo ellers er planen. Man kan desværre heller ikke afvise, at restriktionerne bliver udvidet. Mandag aften annoncerede premierminister Boris Johnson den tredje engelske lockdown. De næste måneder bliver således hårde for dansk erhvervsliv.

Men der er også lyspunkter i mørket. For det første bliver vaccinerne nu givet til de mest sårbare borgere samt til ansatte på sygehuse og plejehjem. For det andet har vi i Danmark godt styr på det med coronatest.

Der testes på livet løs – vi mangler halse og næser

Det er efter min opfattelse en lidt overset pointe i den danske debat, men vores coronatestindsats imponerer virkelig. Kun småstater som Luxembourg tester på samme niveau, som vi gør. Det er dyrt – men det er alle pengene værd.

I USA, Sverige og Norge tester de dagligt tre pr. 1000 indbyggere – i Tyskland er det kun to. Til sammenligning tester vi i øjeblikket ca. 15 pr. 1000 indbyggere – men op til jul var tallet oppe over 23.

Ovenstående tal er endda uden de såkaldte hurtigtest – hvor vi jo også har bygget betydelig kapacitet op.

Desværre benyttes testmulighederne ikke fuldt ud, men vi kan teste 100.000 personer dagligt via private hurtigtest – i tillæg til de ca. 125.000-150.000 personer, der kan testes via PCR test i det offentlige system. Dermed kan der testes 1,5 mio. danskere om ugen. Den mulighed skal vi i videst muligt omfang benytte os af. Det gør nemlig, at vi får brudt smittekæder.

Den såkaldte positivprocent er da også ekstremt meget lavere herhjemme end i landene omkring os. I Tyskland, Sverige og USA er over 10 pct. af de testede smittede. Hvis de lande testede flere, ville de helt naturligt finde langt flere smittede, hvorved smittekæderne ville kunne blive brudt. I Danmark er positivprocenten under tre.

Op til jul blev systemet presset, da vi alle gerne vil sikre vores familier – men fremadrettet bliver den store udfordring at sikre, at vi tager tid ud af kalenderen til at blive testet også selvom, at vi måske ikke umiddelbart har symptomer. Det er et fælles ansvar, vi skal løfte. Som udgangspunkt skal så mange som muligt testes så hyppigt så muligt. Så kan vi holde en større del af økonomien åben. Det gavner både folkesundheden og økonomien at teste mange.

Så hvis du ikke er blevet testet inden for de seneste par uger, er det måske værd at overveje det – også selvom at det er svært blive fan af at få jokket en vatpind op i næsen eller dybt ned i halsen. Men det er trods alt en lille gene i forhold til sygdommen.

Desværre er det ikke alle eksperter, der forstår økonomien i at masseteste – også selvom det ikke nødvendigvis er de “rigtige”, der testes. Politiken havde i dagene op til nytår en artikel om prisen på de mange test op til jul. Det blev her anslået, at prisen var op mod 50 mio. kr. om dagen eller 18 mia. kr., hvis man omregner det til årstal. Det er selvsagt mange penge. Hvilket blev problematiseret.

Men man skal ikke bryde mange smittekæder før, at det er mere end tjent hjem. For coronarestriktionerne og de sundhedsmæssige konsekvenser af corona er meget dyre. Inden anden nedlukning beregnede professor Jesper Rangvid, at coronakrisen ville koste i størrelsesordenen 350 mia. kr. Hvis man med en intensiv testindsats kan mildne krisen bare en smule, er det en ualmindeligt god samfundsmæssig investering – og 18 mia. kr. er i den sammenhæng peanuts.

Vaccineindsatsen er kommet godt fra start i Danmark – ikke i Europa

Vores flotte testindsats er for mig også opmuntrende med henblik på udrulningerne af coronavaccinerne. Lige nu er den knappe faktor antallet af vacciner – men det er vigtigt, vi kan håndtere at vaccinere betydeligt flere, når der bliver skruet op for leverancerne. Vaccinerne må ikke stå og samle støv. Her bestyrker vores imponerende testindsats mig i, at myndighederne faktisk godt kan håndtere det.

I forhold til vaccineindsatsen er jeg ikke imponeret over vaccineindkøbsstrategien i Europa – uden jeg dog helt ved, hvor kæden er sprunget af – men det glæder mig trods alt at kunne konstatere, at vi i Danmark på nuværende tidspunkt faktisk har vaccineret flere, end vi har fået leveret doser til. Det har været muligt, da vaccinerne har kunnet strækkes. Vi er derfor også det land i EU, som har vaccineret flest i forhold til vores lands størrelse – selvom vi har fået lige så mange doser som resten af Europa målt pr. indbygger. Mange lande har store udfordringer med at få vaccinen brugt – selvom de endnu ikke har fået ret mange doser leveret. Det gælder USA, men det gælder også lande i Europa som Spanien og Frankrig.

Teststrategien, og at systemet kan håndtere vaccinen, er med til at mildne den økonomiske krise her i 2021. Det gør også, at jeg, selvom det ser dystert ud rent økonomisk lige nu, godt tør være forsigtig optimistisk med hensyn til væksten i år. Men det bliver en sløj start på året – og restriktionerne kan sagtens blive forlænget og udvidet.