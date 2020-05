Re­ge­rin­gen ven­ter et dyk i bnp på 5,3 pct. i 2020. Der­med er der ifølge re­ge­rin­gen ud­sigt til, at vi kom­mer mil­de­re gennem coronakrisen end stort set alle andre lan­de, vi kan sam­men­lig­ne os med. Det til trods er kri­sens første år vær­re end fi­nans­kri­sen

At der skul­le gå to en halv må­ned fra co­ro­na­kri­sens start til re­ge­rin­gen kom med et reelt bud på de øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser er på mange må­der be­syn­der­ligt. Men sent er som be­ken...