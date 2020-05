Bocian: Det økonomiske barometer peger på sommerstorm

Regeringens økonomiske ekspertgruppe anbefaler, at mange af de eksisterende coronahjælpepakker stopper i midten af juli. I stedet skal der i højere grad gives likviditetshjælp, samtidig med at arbejdsfordelingsordningen styrkes. Det vil gavne den økonomiske fleksibilitet – men overgangen vil også føre til mange konkurser og en mærkbar stigning i ledigheden.

I et forsøg på at mildne coronakrisens økonomiske konsekvenser er der over de seneste måneder spændt et sikkerhedsnet ud under dansk erhvervsliv i form af hjælpepakker, der forventes at koste stats...