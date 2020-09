Bocian: Dansk økonomi står overraskende stærkt

Dansk økonomi er i overraskende god form. Nye tal viser, at væksten ser ud til at falde mindre end frygtet, at ledighedsfalden er faldet tilbage til et moderat niveau, og at huspriserne bare fortsætter op. Vores coronakrise synes glædeligt mild – indtil videre i hvert fald.

