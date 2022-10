Økonomi Analyse: Bank of England står ved en markant skillevej

For Bank of England er det problematisk, at den nuværende britiske regering vil føre en markant ekspansiv finanspolitik – det stik modsatte af, hvad centralbanken ønsker. Foto: Carlos Jasso/Bloomberg

David Bentow 12. okt. 2022 KL. 14:21 Gem til senere

Det er svært at underdramatisere den krise, som den britiske centralbank står over for. Både i forhold til markedet og som en uafhængig institution