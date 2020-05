Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Argentina forhandler med kreditorer om at få nedskrevet stor gæld. Landet risikerer sin niende statsbankerot.

Argentina har gennem historien haft store økonomiske problemer, og fredag risikerer landet at gå fallit for niende gang.Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Argentina skal fredag betale af på et sto...