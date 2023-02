Økonomi 120.000 boligejere får uventet ekstraregning trods skattestop

Boligejere over hele landet får nu et eftersmæk på ejendomsværdiskatten i 2021, 2022 og 2023. Det er inden for skattestoppet, understreger skatteministeren. Uforståeligt for boligejerne, vurderer ekspert

Der er ekstra skatteregninger på vej til 120.000 danske boligejere, der får hævet ejendomsværdiskatten for årene 2021, 2022 og 2023. Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix