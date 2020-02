150.000 privatansatte har fået ny overenskomst: "Aftalen er i vores optik i den dyre ende af skalaen"

HK Handel og Dansk Erhverv er blevet enige om en overenskomstaftale for 150.000 butiksansatte i Danmark. Med aftalen mangler der nu kun at blive lukket en overenskomstaftale på byggeriets område.

Aftalen betyder, at minimallønssatserne for fuldtidsansatte over 18 år årligt forhøjes med 2,5 kr. pr. time, fritvalgskontoen forbedres, og så er der også blevet plads til tre ugers yderligere betalt forældreorlov til faren.



"Det har været nogle lange forhandlinger, men det skal det også være. Ud fra de givne forudsætninger vil jeg sige, at vi fra Dansk Erhvervs side er tilfredse med resultatet, men vi må også sige, at aftalen er i den dyre ende af skalaen," siger Laurits Rønn, viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv.



Tredje aftale i rækken



Samlet bliver der i disse uger forhandlet overenskomstaftaler for ca. 600.000 privatansatte. For to uger siden blev der indgået en aftale på industriens område for ca. 230.000 ansatte, og i weekenden blev der indgået en aftale for 40.000 ansatte i transportsektoren.



Aftalen mellem HK Handel og Dansk Erhverv lægger sig tæt op af aftalen på industriens område.



Arbejdsgivernes bidrag til fritvalgskontoen stiger med 1 pct.point pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgår i alt syv pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.



Samtidig sker der en regulering af overenskomstens minimallønssatser.



Det betyder, minimallønssatserne for fuldtidsansatte over 18 år forhøjes pr. 1. marts 2020 med 401,00 kr. pr. måned, pr. 1. marts 2021 med 401,00 kr. pr. måned og pr. 1. marts 2022 med 401,00 kr. pr. måned. Det svarer til en forhøjelse af timelønnen med 2,50 kr. pr. time pr. 1. marts 2020, pr. 1. marts 2021 og pr. 1. marts 2022.



Derudover, og med virkning fra 1. juli 2020, udvides forældreorlovsperioden med fuld løn til 16 uger, hvor den forælder, der har holdt de indtil 14 ugers barselsorlov, har ret til at holde fem ugers forældreorlov, og den anden forælder har ret til otte ugers forældreorlov.