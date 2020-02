Tysk økonomi i kraftig opbremsning – laveste vækst siden 2013

Udover nøgletal for tysk økonomi er der også kommet tal for udviklingen i fransk, italiensk og britisk økonomi i fjerde kvartal. I Italien faldt væksten med minus 0,3 pct., væksten i fransk økonomi faldt 0,1 pct., mens væksten i Storbritannien landede i n

Mens der stadig er vækst i dansk økonomi, så tegner der sig et langt mere dystert billede for de store økonomier i Europa, hvor væksten enten er bremset op eller negativ. I fjerde kvartal 2019 var der nulvækst i tysk økonomi. Analytikerne havde forventet...

Nyt afsnit af podcasten Topchefernes strategi med Niels Lunde: Her er formlen på Rema 1000s succes

Kom med når chefredaktør Niels Lunde tager et sjældent kig i værktøjskassen hos dansk erhvervslivs tungeste topchefer og giver et indblik i, hvordan den moderne topchef arbejder med strategi.Hvordan får man succes i en dagligvarebranche, hvor konkurrencen er hård? Den norske discountgigant Rema 1000 er lykkedes med det, men hvad er virksomhedens trick? Hvordan kan en virksomhed som Rema 1000 vælge en strategisk vej, som er anderledes - næsten modsat - end den vej, som lærebøgerne anbefaler? Og modsat den vej, som konkurrenterne vælger at gå?Det forsøger vi at blive klogere på i dette afsnit, hvor Niels Lunde har besøg af Henrik Burkal, adm. direktør for Rema 1000.