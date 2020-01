Pølsemaden



Her seks år efter det første polske fund kan danske landmænd jo så føle sig lidt mere rolige i den konstatering, at i de små seks år Polen har været ramt af svinepest har den ikke spredt sig til Tyskland, og svinepesten er dermed ikke rykket et land nærmere den danske grænse.



Men risikoen er alligevel meget massiv, og risikoen er er også selvom den hedengangne VLAK-regering og Dansk Folkeparti i marts 2018 besluttede at opsætte et 70 kilometer langt vildsvinehegn mellem den dansk-tyske grænse, men ifølge Frank Øland skal der mere til et hegn for at holde svinepesten ude af Danmark.



"Risikoen for vi bliver ramt består på trods af, at vi har lavet et vildsvinehegn, på trods af, at vi har en meget høj biosikkerhed og at vi har prøvet at begrænse antallet af vildsvin i Danmark. Men der skal ikke andet til end en pølsemad smidt det forkerte sted, og så kan vi have afrikansk svinepest i Danmark," siger Frank Øland.



Voldsomme konsekvenser



Der mangler endnu helt endelige tal for svineeksporten i november og december 2019, men i Landbrug & Fødevarer forventes det, at den samlede eksport i 2019 bliver på 33,3 mia. kr. Det skal ses i forhold til en svineeksport på 28,5 mia. kr. i 2018. Altså en stigning i svineeksporten på cirka 4,72 mia. kr. på et år.





Cirka 40 pct. af den danske svineeksport går til lande uden for EU, og her er det især Kina, der fylder meget, med en eksport af dansk svin til Kina for ca. seks mia. kr. i 2019 mod 2,2 mia. kr. i 2018. I 2020 forventer Frank Øland, at eksporten af svin til Kina vil stige til mere end ni mia. kr.



"Svinepest i Danmark vil have voldsomme konsekvenser, da især Kina er blevet et meget vigtigt marked, hvor der er rigtig gode prise, så vi taler om et tab på mange milliarder kroner, hvis svinepesten kommer her til landet," siger Frank Øland.



Total nedlukning af salg



Bliver der registreret afrikansk svinepest i Danmark er konsekvensen øjeblikkelig og markant, hvor ét enkelt tilfælde i Danmark vil betyde, at al eksport af svin til lande uden for EU vil blive lukket ned.



"Det der sker er, at Kina og en række andre asiatiske lande lukker for import af grisekød fra Danmark," siger Frank Øland.



Hvis der kommer et udbrud i Danmark, vil der i første omgang blive oprettet tre og ti kilometer zoner omkring smittestedet i henhold til EU-lovgivningen.



Et tilfælde af svinepest vil dog ikke betyde, at al eksport af al svin stopper.



EU bruger såkaldt regionalisering, hvilket betyder, at man ikke lukker hele landet ned, og der kan derfor handles med svinekød fra et ramt land fra de ikke berørte områder, inden for EUs indre marked.



Udfordringen er, at tredje lande som Kina, Japan og Sydkorea ikke anerkender EU's regionalisering og lukker for importen af svinekød for hele landet.



Derimod anerkender f.eks. USA og Canada EU's regionaliserings princip. Det er dog en lille trøst for den samlede eksport af svin til Nordamerika står til at falde fra 1004 mio. k i 2018 til 773 mio. kr. i 2019 svarende til et fald på 23 pct. Her seks år efter det første polske fund kan danske landmænd jo så føle sig lidt mere rolige i den konstatering, at i de små seks år Polen har været ramt af svinepest har den ikke spredt sig til Tyskland, og svinepesten er dermed ikke rykket et land nærmere den danske grænse.Men risikoen er alligevel meget massiv, og risikoen er er også selvom den hedengangne VLAK-regering og Dansk Folkeparti i marts 2018 besluttede at opsætte et 70 kilometer langt vildsvinehegn mellem den dansk-tyske grænse, men ifølge Frank Øland skal der mere til et hegn for at holde svinepesten ude af Danmark."Risikoen for vi bliver ramt består på trods af, at vi har lavet et vildsvinehegn, på trods af, at vi har en meget høj biosikkerhed og at vi har prøvet at begrænse antallet af vildsvin i Danmark. Men der skal ikke andet til end en pølsemad smidt det forkerte sted, og så kan vi have afrikansk svinepest i Danmark," siger Frank Øland.Der mangler endnu helt endelige tal for svineeksporten i november og december 2019, men i Landbrug & Fødevarer forventes det, at den samlede eksport i 2019 bliver på 33,3 mia. kr. Det skal ses i forhold til en svineeksport på 28,5 mia. kr. i 2018. Altså en stigning i svineeksporten på cirka 4,72 mia. kr. på et år.Cirka 40 pct. af den danske svineeksport går til lande uden for EU, og her er det især Kina, der fylder meget, med en eksport af dansk svin til Kina for ca. seks mia. kr. i 2019 mod 2,2 mia. kr. i 2018. I 2020 forventer Frank Øland, at eksporten af svin til Kina vil stige til mere end ni mia. kr."Svinepest i Danmark vil have voldsomme konsekvenser, da især Kina er blevet et meget vigtigt marked, hvor der er rigtig gode prise, så vi taler om et tab på mange milliarder kroner, hvis svinepesten kommer her til landet," siger Frank Øland.Bliver der registreret afrikansk svinepest i Danmark er konsekvensen øjeblikkelig og markant, hvor ét enkelt tilfælde i Danmark vil betyde, at al eksport af svin til lande uden for EU vil blive lukket ned."Det der sker er, at Kina og en række andre asiatiske lande lukker for import af grisekød fra Danmark," siger Frank Øland.Hvis der kommer et udbrud i Danmark, vil der i første omgang blive oprettet tre og ti kilometer zoner omkring smittestedet i henhold til EU-lovgivningen.Et tilfælde af svinepest vil dog ikke betyde, at al eksport af al svin stopper.EU bruger såkaldt regionalisering, hvilket betyder, at man ikke lukker hele landet ned, og der kan derfor handles med svinekød fra et ramt land fra de ikke berørte områder, inden for EUs indre marked.Udfordringen er, at tredje lande som Kina, Japan og Sydkorea ikke anerkender EU's regionalisering og lukker for importen af svinekød for hele landet.Derimod anerkender f.eks. USA og Canada EU's regionaliserings princip. Det er dog en lille trøst for den samlede eksport af svin til Nordamerika står til at falde fra 1004 mio. k i 2018 til 773 mio. kr. i 2019 svarende til et fald på 23 pct.

Afrikansk svinefeber er aldrig konstateret i Danmark, men de seneste år er stadig flere østeuropæiske lande blevet ramt af svinefeber og svinefeberen rykker stadig tættere og tættere på den danske grænse.Alene i de første 16 dage af januar blev der registret 42 nye udbrud af svinefeber, som internationalt hedderAfrican swine fever (ASF), men som i danmark mest går under betegnelsen svinepest, i det vestlige Polen, og ifølge Frank Øland, der er cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, er svinefeberen i dag så tæt på den tyske grænse, at det er endog meget sandsynligt at den snart kommer til Tyskland."Det er ikke så slemt for os, hvis det kommer til det østlige Tyskland, men det kommer til at koste os eksportkroner, hvis det spreder sig, og også kommer til det vestlige Tyskland," siger Frank Øland.I Tyskland er frygten for, at svinepesten vil sprede sig til det østlige Tyskland så stor, at den tyske fødevareminister Julia Kloeckner mandag mødtes i Berlin med sin polske kollega Jan Krzysztof Ardanowski og vedtog endnu flere tiltag, der skal forhindre, at sygdomme spreder sig til Østtyskland, og dermed truer den store tyske eksport af svin.Julia Kloeckner og tysk landbrug har al mulig grund til at frygte og forvente, at svinepesten kommer til Tyskland, når man ser på, hvordan sygdommen har spredt sig i nabolandet.Det første tilfælde af svinepest i Polen blev registreret den 14. februar 2014, da en polsk landmand fandt et dødt vildsvin tæt på grænsen til Hviderusland. Bonden kontaktede de lokale myndigheder, der efter at have taget prøver kunne konstatere det var afrikansk svinepest.Det bekymrende for de danske svineproducenter er, at sygdommen, efter at have været isoleret til relativ få egne af det østlige Polen, de seneste år har spredt sig voldsomt.Indtil første kvartal 2017 blev der i Polen indrapporteret under 10 nye sager per måned med svinepest, men siden andet kvartal 2017 er antallet af udbrud af svinepest steget voldsomt, og der blev rapporteret 388 tilfælde i sidste kvartal 2017 og 500 nye tilfælde i starten af 2018.Ikke nok med, at der bliver indrapporteret stadig flere tilfælde af svinepest i Polen. Geografisk har sygdommen siden 2014 spredt sig til det nordlige Polen for derefter at sprede sig til vildsvinebestanden i det vestlige Polen.At det er rykket endog meget tæt på Tyskland. Det seneste registrerede tilfælde i Polen kom forleden, og det var blot 12 kilometer fra den tyske grænse og dermed er sygdommen rykket ni kilometer tættere på Tyskland siden der blev registreret et tilfælde af svinepest i Dachow, der ligger i Lubusz-distriktet i det vestlige Polen.Fra det udbrudssted til den tyske grænse er der 21 kilometer, mens der er ca. 564 kilometer op til Padborg ved den danske grænse.