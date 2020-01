Der rasles med rentesablen blandt en af medlemmerne i Bank of Englands rentekomite - Silvana Tenreyro - der fredag har udtrykt mulighed for, at hun tilslutter sig nogle af de øvrige medlemmers holdning til rentehug.



Det skriver Bloomberg News.



Rentekomiteen består i alt ni medlemmer, hvoraf to - og nu måske tre - opfordrer til umiddelbar sænkning af renten til 0,50 pct. fra nuværende 0,75 pct.



Bankens vækstprojektioner fra november baseres primært på, at en handelsaftale mellem EU og Storbritannien kommer på plads inden udgangen af 2020, men der hersker ifølge Silvana Tenreyro stadig en del usikkerhed - og det kan vippe hende over på det andet hold.



- Der er forbundet en risiko med de antagelser, og hvis usikkerheden omkring den fremtidige handelsaftale eller svækket global vækst fortsætter med at påvirke britisk økonomi, så er jeg tilbøjelig til at stemme for en sænkning, siger hun ifølge Bloomberg News.



Torsdag blev det britiske pund prikket ned til det laveste punkt over for dollar i to uger, efter at Bank of Englands chef, Mark Carney, antydede, at udsigterne til rentenedsættelse ikke nødvendigvis var langt ude i fremtiden.



Fredag middag holder den niveauet fra torsdag kl. 17, da der skal 1,3060 dollar til at købe et pund mod 1,3045 torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS