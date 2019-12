Rusland og Ukraine enes om gasledninger

Den russiske energigigant, Gazprom og Ukraine har fredag aften lukket en fem-årig aftale, der forpligter Ukraine til at lægge jord til gasledninger, der skal føre gas fra Rusland til de europæiske forbrugere.



De to lande har ellers ikke de varmeste relationer efter Rusland for få år siden annekterede Krim-halvøen.



Ukraines gasselskab, Naftogaz vil organisere transitten af den russiske gas de kommende fem år frem til 2024, fortalte topchefen i Gazprom, Alexey Miller lørdag på et pressemøde.



Selskaberne holder samtidigt døren åben for en ti-årig forlængelse af aftalen.



Rørledningerne gennem Ukraine har, på trods af store stridigheder mellem de to lande, i flere år været Gazproms vigtigste forsyningskilde af gas til de europæiske forbrugere.