13.000 flere har fået et job, men ledigheden står bomstille: "Det er en situation, vi skal vænne os til"

Der bliver stadig udskrevet tusindvis af nye visitkort hver måned på de danske arbejdspladser.Beskæftigelsen er vokset med 13.000 personer i tredje kvartal. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop har offentliggjort Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), hvor et udsnit af danskerne bliver interviewet om deres tilknytning til arbejdsmarkedetMen paradoksalt nok får de ekstra job ikke ledigheden til at skrumpe ret meget. AKU-ledigheden er kun faldet med 1000 personer i tredje kvartal, så den rammer 146.000 eller omkring 5 pct.Så hvorfor er den ikke faldet mere? Fordi arbejdsstyrken samtidig er vokset med 12.000 personer i kvartalet, når man korrigerer for sæson."Arbejdsløsheden har igennem længere tid været stort set uændret. Det skyldes, at arbejdsstyrken vokser. Væksten i arbejdsstyrken har under dette opsving været særdeles kraftig," siger Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).Han fortsætter:"Flere og flere stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet, og jobfremgangen har det seneste år simpelthen ikke været kraftig nok til at få arbejdsløsheden til at falde."Hvis man gør regnestykket op over hele det seneste år, så er AKU-ledigheden - altså den folk selv oplyser om - vokset med 2000 personer.Dermed har den trådt vande, mens beskæftigelsen er vokset med omkring 40.000 personer."Det er en situation, som vi skal vænne os til. Virksomhederne slår i øjeblikket færre nye stillinger op. Samtidig er der stor usikkerhed i vores nabolande, hvor væksten er svag. Det kommer til at smitte af på Danmark. Derfor bliver det også den kommende tid vanskeligt at nedbringe arbejdsløsheden," siger Erik Bjørsted.Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, ser tallene som overraskende gode."En fremgang i beskæftigelsen på 13.000 personer er mere end godkendt på et tidspunkt, hvor risikoen for et ny økonomisk tilbageslag ellers er rykket nærmere. Den fortsat pæne fremgang i beskæftigelsen vidner om, at virksomhederne fortsat efterspørger arbejdskraft i stor stil. Det er en positiv overraskelse, da man ellers godt kunne have frygtet, at den stigende risiko for et nyt økonomisk tilbageslag havde fået flere virksomheder til at holde igen med nyansættelserne," siger Tore Stramer.