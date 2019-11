EU indgår ny handelsaftale: Nu må dansk skimmelost ikke kopieres i Kina

EU og Kina har onsdag indgået en bilateral aftale om beskyttelse af såkaldte "geographical indications", altså lokale produkter der beskyttes mod imitation og copyright-overtrædelser.



Aftalen skal kvalitetssikre produkter og styrke handel mellem EU og Kina, siger EU-kommissionen i en pressemeddelelse.



På listen over de 100 nye varer optaget på listen er flere allerede BGB-mærket, altså listet i EU under "Beskyttet Geografisk Betegnelse", og her finder man blandt andet den danske blåskimmelost Danablu, der fremover ikke må sælges som kopi i Kina. Desuden beskyttes bl.a. svensk vodka, skotsk whiskey, italiensk parmaskinke og græsk feta fremover i Kina.



Den gensidige accept af varemærkebeskyttelse vil have stor betydning for producentbeskyttelse og handel i Kina:



"Produkter beskyttet under mærket er kendt i hele verden for deres kvalitet. Forbrugere er villige til at betale højere priser, de stoler på oprindelsen og autenciteten af varerne, og det belønner også producenterne," siger den nyudnævnte irske landbrugskommissær i EU, Phil Hogan, efter en forhandlingsfoxtrot med Kina, der har varet siden 2006 og nu er udmundet en aftale, der også beskytter 100 kinesiske varer på det europæiske marked.



Kina er EU's andetstørste eksportmarked for landbrug og nåede 12,8 mia. euro, eller 96 mia. kr., mellem september 2018 og august 2019. 9 pct. af varer med BGB-mærket eksporteres til Kina.



"Denne fremtidige aftale bliver formentlig en af de mest betydelige handelsaftaler, der er forhandlet mellem den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i de senere år," siger EU-kommissæren i en fælles udtalelse med Kinas handelsminister, Zhong Shan.