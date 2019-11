Fed-direktører gør det klart: Rentesænkninger på pause

Cheferne i den amerikanske centralbank har gennem en række udtalelser fredag understreget, at Federal Reserve efter tre rentenedsættelser i træk nu er på hold.



Det skriver Bloomberg News.



- Vi har et favorabelt udsyn for økonomien. Vi mener, økonomien er et godt sted, vi synes, at pengepolitikken er et godt sted, sagde Richard Clarida, der er næstformand i centralbanken, til Bloomberg News.



Randal Quarles, der er bestyrelsesmedlem i banken, kom med lignende udtalelser i forbindelse med en tale i New Haven.



- Overordnet, med disse pengepolitiske justeringer, mener jeg, at økonomien vil blive på et godt sted, med et fortsat stærkt arbejdsmarked og inflationen tæt på vort mål på 2 pct., lød det fra Quarles.



- USA's økonomi klarer sig godt, og jeg er optimistisk omkring udsigterne.



Også John Williams, som sidder for bordenden i Federal Reserve of New York, havde fredag de samme programerklæringer.



- Økonomien er et meget godt sted. Økonomien er stærk. Jobvæksten er stærk, sagde Williams ifølge Bloomberg News i en tale på Rutgers University i New Jersey.



- Folk, der har været uden for arbejdsmarkedet i måske årevis, eller det meste af deres liv, får nu jobtræning og kommer tilbage ind i arbejdsstyrken.



Williams pegede på, at flere folk nu får uddannelser, og at de derfor innoverer og skaber flere forretninger.



- Og derfor har jeg et meget optimistisk syn, lød det fra New York-direktøren.



Meldingerne spejlede tilsvarende udtalelser fra formand Jerome Powell på onsdagens pressemøde, efter at banken havde sænket sin rente og sendt sin rentemelding på gaden.



Federal Reserve har sænket sin rente tre gange i år, i juli, september og senest i oktober. De er kommet, efter banken fra december 2015 til og med december 2018 løftede sin rente ni gange.



I forbindelse med nedsættelsen onsdag i denne uge ændrede Federal Reserve imidlertid i sin rentetekst ved at fjerne en nøgleformulering om, at den vil "agere passende for at bevare ekspansionen" og erstattede det med, at den vil "vurdere en passende sti" for renten. Den forandring blev tolket som et tegn på, at rentesænkningerne nu er på hold, uden at døren dog er smækket helt i.



/ritzau/FINANS