Kina fremviser laveste vækst i tre årtier: IMF er bekymret

Eksklusivt for kunder

Kina kan i dag præsentere en bruttonationalprodukt-vækst på 6 pct. for tredje kvartal 2019 sammenlignet med tredje kvartal 2018, hvilket er den laveste vækstrate i 30 år for verdens andenstørste økonomi, skriver Financial Times.



Analytikere havde derimod...