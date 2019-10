Danske Bank om nyt Fed-referat: Komitémedlemmer er ekstremt uenige om pengepolitikken

Relateret indhold Aktieordbog

Mødereferatet fra det seneste centralbankmøde i Federal Reserve (Fed), der er offentliggjort onsdag aften, viser, at komitémedlemmerne er splittede i spørgsmålet omkring, hvad de skal stille op med pengepolitikken.



Det skriver senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj i en kommentar til referatet.



- Selv om vi siden mødet har fået en række nøgletal, der gør, at referatet er en smule forældet, så afslører referatet stadig nogle interessante ting. For det første er komitémedlemmerne ekstremt uenige om, hvad man skal gøre med pengepolitikken, hvilket skyldes, at nøgletallene har peget i forskellige retninger.



- For det andet vil en række medlemmer gerne sende et mere præcist signal om, hvornår den amerikanske centralbank har sat renten tilstrækkeligt nok ned for at understøtte økonomien. For det tredje mener mange medlemmer, at både inflationen og inflationsforventningerne er for lave, skriver Mikael Olai Milhøj.



Han forklarer, at de "hårde komitémedlemmer", som ikke ønsker at sænke renten særlig meget, argumenterer for, at privatforbruget stadig er i god form.



- Derfor mener vi også, at forbrugertillidstallene på fredag, og detailsalgstallene på onsdag i næste uge er afgørende for, hvor stor opbakning der er til endnu en rentenedsættelse senere på måneden, når der igen er møde.



- Vi tror, at den amerikanske centralbank kommer til at sætte renten ned flere gange for at understøtte økonomien. Siden mødet i september har vi fået en række nøgletal, der tyder på, at væksten ikke bare i industrien, men også i servicesektoren er bremset op. Jobrapporten var måske lidt bedre end ventet, men ændrer ikke på konklusionen, at jobvæksten er bremset op, skriver senioranalytikeren.



/ritzau/FINANS