Lars Rohde følger efter Mario Draghi: Nationalbanken sænker renten til historisk lavpunkt

For første gang siden januar 2016 piller nationalbankdirektør Lars Rohde ved Nationalbankens ledende rente og sænker den fra -0,65 pct. til -0,75 pct.Det oplyser Nationalbanken i en meddelelse."Rentenedsættelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, ECB, har nedsat de pengepolitiske renter med 0,10 procentpoint," skriver Nationalbanken.Dermed følger Nationalbanken og Lars Rohde efter ECB-chef Mario Draghi, der tidligere torsdag sænkede den ledende europæiske rente med 0,1 procentpoint til -0,5 pct. og annoncerede et nyt opkøbsprogram på 20 mia. euro om måneden.Rentelettelsen bringer renteniveauet på den ledende danske rente - indskudsbevisrenten - tilbage på de -0,75 pct., der er det laveste renteniveau i Nationalbanken nogensinde, og som også var gældende fra februar 2015 til januar 2016.Nationalbanken ønsker ikke at uddybe rentenedsættelsen yderligere.Efter Mario Draghis annoncering af den europæiske rentelettelse tidligere på torsdagen var forventningen fra de fleste danske banker - herunder bl.a. Nordea, Sydbank, Jyske Bank og Arbejdernes Landsbank -, at Lars Rohde ville følge med og sænke renten med 0,1 procentpoint, som han altså nu har gjort. Kun Danske Bank forventede, at Lars Rohde ville holde sig i ro, selvom ECB altså både sænkede renten og genoptog sit opkøbsprogram.Nationalbankens eneste opgave er at fastholde kronekursen over for euroen, og her har Lars Rohde altså vurderet, at der var behov for at følge ECB ned i rente for at holde kronekursen stabil.Dermed fastholdes rentespændet mellem Nationalbanken og ECB på 0,25 procentpoint.Ifølge Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, vidner dagens rentelettelse om, at danskerne godt kan forberede sig på, at de lave renter kommer til at fortsætte længe endnu. Men på den triste baggrund, at europæisk økonomi har svært ved at holde samme fart som tidligere:"Dagens rentesænkning vidner om, at der ikke er de større risici for galoperende renter i den nærmeste periode. Malurten i bægeret er dog, baggrunden for de lave renter med vækstafmatning og nervøsitet om fremtiden, som kan blive en reel trussel – også for dansk økonomi," lyder det i en kommentar fra Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. I Danske Bank kommer rentelettelsen som en overraskelse, forklarer cheføkonom Las Olsen. Her troede man, at Lars Rohde villle holde sig i ro, fordi kronen ligger til den svage side over for euroen.Også Las Olsen mener, at rentenedsættelsen varsler lave rente meget længe endnu:En rentenedsættelse på 0,1 procentpoint betyder i sig selv næsten ingenting for dansk økonomi og for danske låntagere. Men det bekræfter selvfølgelig, at også Danmark har meget lave renter så langt øjet rækker," skriver Las Olsen i en kommentar.