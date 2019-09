Danske Bank: Her er pakken Mario Draghi skal levere for ikke at skuffe markedet

Det eneste Danske Bank ikke kan forestille sig er, at der ingen pengepolitiske lempelser kommer. Ellers er alt andet i spil på torsdagens rentemøde i Den Europæiske Centralbank. "Der er mange scenarier for, hvordan det kan gå," siger Piet Christiansen,...

