USA: Allerede recession flere steder

Trods de officielle målinger, som viser fortsat amerikansk vækst, og trods Det Hvide Hus' slåen på trommen for, hvor godt det går trods handelskrig og en centralbank, der "lemper for lidt", så er der flere og flere hjørner af USA, hvor økonomien ikke...

