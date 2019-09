Større salg af medicin bidrager til dansk eksportvækst

De danske virksomheder solgte i juli mere medicin til udlandet end juli sidste år, og det bidrog til at øge landets samlede eksport.



Faktisk blev der eksporteret så meget, at eksporten overgik importen målt i kroner og øre. Derved var der overskud på handelsbalancen i juli sammenlignet med samme måned sidste år.



Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik.



- Verden ramler omkring os, men eksporten fortsætter heldigvis med at trodse den globale modvind, siger Allan Sørensen, chefanalytiker i Dansk Industri, i en skriftlig kommentar.



- Det er især vores store eksport af medicin og maskiner, der får os godt igennem en tid med international uro og lav vækst, siger Allan Sørensen, chefanalytiker i Dansk Industri, i en skriftlig kommentar.



Mens handelsoverskuddet voksede i juli i forhold til samme måned i fjor, så faldt den danske betalingsbalance i juli sammenlignet med måneden før.



Betalingsbalancen dækker over alle de økonomiske handler, som et land har med udlandet. Det kan være alt fra til- og frastrømning af udenlandsk valuta og varer eller tjenester.



Danmark har haft overskud på sin betalingsbalance siden 1980.



/ritzau/