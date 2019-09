Danmark: Eksporten og importen voksede i juli

Eksporten af varer steg med 3,8 pct. og importen voksede 1,4 pct. i juli, og det resulterede i et overskud på handelsbalancen i Danmark. Overskuddet på handelsbalancen var på 8,1 mia. kr.



Det viser tal fra Danmarks Statistik.



I juli var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 15,1 mia. kr., hvilket var et fald fra 15,6 mia. kr. i juni.



ritzau/FINANS