Tyskland: Eksporten overraskede med stigning

Tysklands eksport overraskede med en stigning i juli. Fremgangen opgøres til 0,7 pct. mod et fald på 0,1 pct. måneden før. Til sammenligning havde analytikere ventet et fald på 0,5 pct. ifølge Bloomberg News.



I samme periode faldt importen med 1,5 pct., hvilket var en del mere end ventet, mens Tysklands handelsbalance overraskede i juli med et overskud på 21,4 mia. euro.



Analytikerne havde ifølge Bloomberg News ventet et overskud på 17,4 mia. euro.



Samtidig viste betalingsbalancen et overskud på 22,1 mia. euro i juli mod økonomernes prognose om et overskud på 16,4 mia. euro. I juni var betalingsbalanceoverskuddet 20,9 mia. euro, hvilket var en revidering fra den tidligere udmelding om 20,6 mia. euro.



