Amerikansk centralbankchef frygter ikke en recession

Jerome Powell, der er formand for den amerikanske centralbank, anser det ikke for sandsynligt, at hverken den amerikanske eller den globale økonomi vil gå i recession, men væksten er dog udsat for modvind, og banken holder øje med "betydelige risici". "Som vi bevæger os fremad, vil vi fortsat se på alle disse faktorer, og alle de geopolitiske ting, som sker, og vi vil fortsat agere passende for at fastholde ekspansionen," sagde Powell fredag i forbindelse med en tale i Zürich, ifølge Bloomberg News.Risiko, ja, men recession nej."Vi hverken forudser eller venter en recession. Den mest sandsynlige udsigt er stadig moderat vækst, et stærkt arbejdsmarked, og at inflationen fortsætter med at bevæge sig op," lød det ifølge CNBC fra Powell."Vores hovedforventning er overhovedet ikke, at der vil komme en recession".Den amerikanske økonomi vokser for 11. år i træk."Vores forpligtelse er at anvende vore værktøjer til at støtte økonomien, og det er, hvad vi vil fortsætte med at gøre. Fed har gennem året set sig i stand til at sænke den ventede rentesti. Det har støttet økonomien," lød det fra Powell, skriver CNBC.Før fredagens tale i Zürich var den amerikanske præsident atter en gang ude med kritik af centralbanken og af formanden."De hævede alt for tidligt og sænkede alt for sent, og en stor omgang med kvantitative stramninger hjalp heller ikke ligefrem. Hvor fandt jeg den her fyr Jerome? Nå, man kan ikke vinde hver gang," skrev Trump på Twitter.Powell kommenterede atter engang ikke præsident Trumps kritik direkte, men i talen understregede han, at Federal Reserve vil holde fast i ikke-politiske beslutninger baseret på økonomisk analyse."Det er et fremragende sted, der har en meget stærk etik og høj moral på grund af det engagement i ikke-politisk service af offentligheden," sagde Powell./ritzau/FINANS