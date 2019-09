Kinesisk stimuli styrker oceaniske møntfødder

Volatile valutaer som den australske og newzealandske dollar styrkes fredag, efter at Kina har sat gang i nye stimuli ved at reducere reservekravene for landets banker.Andetsteds er en styrkelse til dollar fra tidligere på dagen gået i sig selv efter skuffende arbejdsmarkedstal for august.Den australske dollar styrkes fredag eftermiddag, så der nu går 0,6841 amerikanske dollar på en australsk mod 0,6812 amerikanske dollar ved dansk lukketid torsdag.I New Zealand styrkes den lokale dollar til 0,6419 amerikanske dollar fra 0,6369 amerikanske dollar per newzealandsk torsdag ved 17-tiden.Flere økonomer peger dog på, at den tredje reservekravslempelse i år fra de kinesiske myndigheder ikke er starten på en lang række lempelser.- Det her bliver ikke en oversvømmelse af stimuli. Kina og mange andre lande er i den samme båd med hensyn til en finanspolitik, der er presset af gæld, siger Neil Mellor, der er seniorvalutastrateg hos BNY Mellon i London, til Reuters.Styrkelsen til de to oceaniske valutaer får dog lidt ekstra kraft fredag eftermiddag, hvor et sæt skuffende jobtal fra USA har svækket dollar en spids.Over for euro er styrkelserne fra tidligere fredag forduftet efter tallene, og en euro koster efterfølgende 1,1043 dollar - helt samme niveau som ved dansk lukketid torsdag.I løbet af fredagen har dollar ellers været styrket til omkring 1,1020 dollar per euro.Arbejdsmarkedsrapporten for august viste en jobskabelse uden for landbruget på 130.000 i august, mens økonomerne ifølge Bloomberg News havde ventet 160.000 nye job./ritzau/FINANS