Flere ECB-medlemmer siger nej - men markedet venter nye støtteopkøb

Mario Draghi står til at skulle overdrage chefposten i Den Europæiske Centralbank, ECB, til franske Christine Lagarde til november.

Flere styrelsesmedlemmer hos Den Europæiske Centralbank (ECB) har den seneste tid talt dunder imod, at der ved næste uges rentemøde vedtages en ny runde af støtteopkøb af obligationer, de såkaldte kvantitative lempelser, til at sætte skub i økonomien. Tirsdag...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.