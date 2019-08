USA: Vil løsne sanktionsgrebet mod Huawei med op til 90 dage

Amerikanerne skyder nu beslutningen, om at kinesiske Huawei ikke længere kan købe amerikansk teknologi, i op til 90 dage. Det siger den amerikanske handelsminister, Wilbur Ross, ifølge flere medier. Flere selskaber i USA er "afhængige" af Huawei",...

