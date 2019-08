Boligejernes nye superlån går i rekordkurs: "Det er en vild udvikling"

Efter sommerens historiske konverteringsbølge, hvor boligejerne for alvor kastede sig over det 30-årige 1 pct. lån med afdrag op til lånefristen sidst i juli, er det blevet hverdag igen. Eller er det? Overhovedet ikke. Siden er 1 pct. lånet nemlig...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.