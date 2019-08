Dansk økonomi er belagt med teflon - stærk vækst i andet kvartal

Der er stadig mere gang i hjulene i Danmark, end de fleste økonomer har forventet. En ny indikator fra Danmarks Statistik viser, at bnp-væksten i årets andet kvartal lander på 0,8 pct. - langt, langt over de 0,1 pct., som økonomien voksede med i første...

