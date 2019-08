Kina og USA vil diskutere handelssituationen om to uger

Kina vil om to uger diskutere handelssituationen med USA over telefon, rapporterer Bloomberg News tirsdag eftermiddag med henvisning til en meddelelse fra det amerikanske handelsministerium. Aftalen om telefonsamtalen skal være faldet på plads, efter...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.