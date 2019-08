USA: Kerneinflation tiltog overraskende i juli

De amerikanske forbrugerpriser steg med 1,8 pct. i juli i forhold til samme måned året før. Økonomerne havde ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News ventet en stigning på 1,7 pct. Dermed accelererer inflationen umiddelbart, da niveauet måneden før var på 1,6 pct. Set i forhold til måneden før steg forbrugerpriserne med 0,3 pct. – helt som ventet blandt økonomerne. Kigger man på kerneforbrugerpriserne, der fraregner fødevare- og energipriserne, steg de med 2,2 pct. i juli i forhold til samme måned et år forinden. På månedsbasis steg kerneforbrugerpriserne med 0,3 pct. Økonomerne havde ventet stigninger på henholdsvis 2,1 pct. og 0,2 pct. i kerneforbrugerpriserne. /ritzau/FINANS

