Underskud i to år forventes i grønlandsk finanslovsforslag

Den grønlandske regering, Naalakkersuisut, har fredag fremlagt sit finanslovsforslag for 2020. Der er et beskedent overskud på både drifts- og anlægsområdet. Det skriver avisen Sermitsiaq. Finanslovsforslaget rummer blandt andet en række store byggeprojekter....

