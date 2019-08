Fed-chef: Ny modvind taler for yderligere lempelser

Relateret indhold Aktieordbog

Udviklingen siden sidste onsdag, da den amerikanske centralbank, Federal Reserve, valgte at sænke sin toneangivende rente for første gang siden 2008, kan tale for yderligere pengepolitisk lempelse.



Det mener chefen for centralbankens afdeling i Chicago, Charles Evans, ifølge Bloomberg News, og det indikerer en mulig rentesænkning allerede igen til september og måske yderligere nedsættelser derefter.



- Der er en rolle for risikohåndtering, og man kan indtage den holdning, som jeg har, at inflationen alene vil tale for mere lempelse, end vi har sat i gang ved seneste møde.



Det var meldingen fra Evans onsdag på en morgenmadsmøde med journalister.



- Man kan også indtage den holdning, at tingene måske har skabt yderligere modvind over for det, og det ville være rimeligt at gøre mere end bare det. Jeg ved det ikke. Jeg bliver nødt til at se på dataene, når de kommer ind.



Fed-direktøren fra Chicago fremhævede samtidig, at risikoen er taget til.



- Og man kan også indtage den holdning, at risiciene er gået op, og da vi tror, at vi med større sandsynlighed kommer nærmere nul for den nederste grænse, så ville det også tale for mere lempelse.



Den amerikanske centralbank sænkede sidste onsdag sin rente med 25 basispoint til 2,00 pct. for den nederste grænse og 2,25 pct. for den øverste.



Sidste uges rentesænkning har dog ikke formildet USA's præsiden, Donald Trump, som længe har været kritisk over for Federal Reserve.



- De skal sænke renterne mere og hurtigere og stoppe deres latterlige kvantitative stramninger NU, tweetede Trump blandt andet om Federal Reserve tidligere onsdag.



/ritzau/FINANS