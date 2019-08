Handelsspændinger sender olieprisen i laveste niveau siden årets start

Olieprisen har onsdag nået det laveste niveau i syv måneder, efter at eskaleringen af handelskrigen mellem USA og Kina den seneste tid har presset prisen ned.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, kostede onsdag ved 12-tiden 58,26 dollar, hvilket er den laveste pris siden januar, skriver Reuters.



Omkring klokken 15 dansk tid er prisen faldet yderligere til 58,22 dollar per tønde. Tirsdag eftermiddag var prisen 59,87 dollar tønden.



Prisen på Brent-olie er faldet mere end 10 pct. den seneste uge, efter at USA's præsident, Donald Trump, varslede en ny omgang told på varer fra Kina.



- Markedet fortsætter med at blive mere usikker på den fremtidige efterspørgsel på grund af forværringen af handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, lyder det ifølge Reuters fra den hollandske bank ING i et analysenotat.



Storbanken sænker her sine forventninger til prisudviklingen i 2019 og vurderer, at det globale olieudbud vil overstige forbruget i første halvdel af næste år.



Den amerikanske WTI-olie handles onsdag ved 15-tiden til 52,68 dollar per tønde. Tirsdag eftermiddag lød prisen på 54,61 dollar tønden.



