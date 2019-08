Olien i største fald siden 2015 på Trumps toldtrusler

Prisen på råolie faldt torsdag i USA med 7,4 pct. eller 4,31 dollar til 54,27 dollar for en tønde WTI-råolie på baggrund af en svækket dollar og ny optrapning i handelskrigen mellem USA og Kina. Det er det største fald i olieprisen i USA på en enkelt dag siden februar 2015, skriver Bloomberg News.



Olieprisen kom allerede onsdag under pres i kølvandet af den amerikanske centralbanks rentemelding. Federal Reserve sænkede renten med 25 basispoint, mens flere havde ventet en dobbelt så stor sænkning, og samtidig slog bankens chef, Jerome Powell, fast, at nedsættelsen ikke var starten på en lang række af lempelser.



Det svækkede dollaren, og da olie handles i dollar, trak det olieprisen med ned.



Torsdag aften fik prisen så endnu et tryk ned, da USA's præsident, Donald Trump, kundgjorde, at landet om en måned vil indføre en ny told på 10 pct. på kinesiske varer for 300 mia. dollar.



Meldingen skabte fornyet frygt for den globale økonomis vækst og dermed også udsigten til efterspørgslen på råolie.



- Øgede tariffer på kinesiske varer lægger til bekymringen for en opbremsning af økonomien og svækket efterspørgsel. Råolie tager nyheden om tarifferne på kæben, siger Kyle Cooper, researchdirektør hos IAF Advisors, til Bloomberg News.



I forvejen har USA lagt told på 25 pct. på varer fra Kina for 250 mia. dollar.



/ritzau/FINANS