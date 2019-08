De amerikanske indkøbschefers indeks over aktiviteten i fremstillingsindustrien, ISM, ligger lavere end ventet i juli.



Indekset faldt til 51,2 fra 51,7 måneden før, viser tallene fra Institute of Supply Management torsdag.



Ifølge Bloomberg News var konsensus blandt økonomerne et indeks på 52,0.



Prisindekset faldt samtidig til 45,1 fra 47,9. Her var konsensus et indeks på 49,0.



Værdier over 50 indikerer vækst.



/ritzau/FINANS