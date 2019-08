Bank of England valgte torsdag på sit møde i den monetære komité helt som forudset at fastholde sin ledende rente på 0,75 pct.Ifølge Bloomberg News ventede alle 46 adspurgte økonomer, at Bank of England ville fastholde renten. Centralbanken valgte ligeledes at fastholde programmet for opkøb af obligationer på 435 mia. pund.Centralbanken skønner, at inflationen vil være på 2,2 pct. om to år og 2,4 pct. om tre år. Skønnet for BNP sænkes til 1,3 pct. fra 1,5 pct. i år og til det samme i 2020 fra 1,6 pct.Banken gør opmærksom på, at skønnene ikke tager højde for et hård brexit - altså en udtræden af EU uden en aftale.Sker det, vil det betyde lavere BNP, lavere vækst og højere inflation. Skønnet tager derimod højde for en rentestigning i begyndelsen af næste år./ritzau/FINANS